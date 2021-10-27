نحو غد مشرق.. معرض فني سنوي لتشكيلي السويداء

السويداء-سانا

أكثر من 80 عملاً تشكيلياً بأساليب وتقنيات مختلفة عكست رؤى وتجارب فناني السويداء في معرضهم السنوي الذي افتتح اليوم في صالة فرع اتحاد الفنانين التشكيليين بالمحافظة.

المعرض الذي حمل عنوان نحو غد مشرق ضم أعمالاً لفناني المحافظة ومشروعات خريجي كلية الفنون الجميلة الثانية بالسويداء دفعة 2019 والمنتسبين الجدد للاتحاد عام 2021 من الموهوبين وغير الأكاديميين مع أفراد جناح خاص تكريماً للفنان الراحل النحات فؤاد أبو عساف.

ويجمع المعرض الذي يتجدد سنوياً في هذا الشهر كما أوضح رئيس فرع الاتحاد الفنانين التشكيليين حمد عزام مختلف الاختصاصات الفنية من نحت الى تصوير وحفر وطباعة وإعلان قدمها نحو 80 فناناً بأساليب متنوعة ومدارس فنية مختلفة تعكس غنى وتطور الحراك الفني في المحافظة مع تكريم الفنان الراحل أبو عساف تقديراً لعطاءاته ومسيرته وهويته الفنية المتفردة التي أغنت لغة التشكيل السوري.

وفي لقاءات مع مراسل سانا بينت الفنانة اسميرلدا الحناوي أنها شاركت بعمل قياس كبير بتقنية الزيتي على القماش فيه خيول عربية أصيلة تحكي من خلالها ما تتمتع به سورية من عراقة وأصالة مع نظرة حزينة لما طالها وتخلل العمل ألوان فرح تدعو إلى الأمل والمحبة معتبرة أن المعرض يتسم بجمالية وخصوصية كونه يجمع فناني المحافظة ويكرم الفنان الراحل أبو عساف الذي طوع قساوة البازلت.

أما الفنان التشكيلي النحات نشأت الحلبي فشارك بمنحوتتين من البازلت لإيصال هموم الفنانين بشكل عام الذين يعملون بصمت بعيداً عن الأضواء لافتاً إلى أنه قدم هذه الأعمال وفاء للفنان أبو عساف الذي كان يقدم فناً هادفاً ومقولة وشهادة تاريخية أو رؤية حديثة مع كل منحوتة.

الفنانة التشكيلية سحر مسعود شاركت بعمل وحيد بسيط بتقنية اشراك الألوان المائي والزيتي والغواش بعنوان الفزاعة بأسلوب إعلان هادف لتوعية المجتمع بأهمية الغطاء النباتي والحفاظ عليه خاصة في ظل ما تتعرض له الأشجار في المحافظة من قطع جائر.

الفنانان نسيم منذر وربيع سلوم خريجا كلية الفنون الجميلة شاركا بمشروعات تخرجهما لعام 2019 ولفتا إلى أهمية إقامة معارض جماعية على مدار العام تجمع عدداً كبيراً من الفنانين الأمر الذي يخلق جواً من تبادل الخبرات ويغني الثقافة البصرية خاصة لدى الفنانين الخريجين الجدد مع تسليط الضوء على الطاقات الفنية الشابة وأعمالها.

الفنانة نهلة موال المنتسبة حديثاً إلى اتحاد الفنانين شاركت بلوحة فنية تعبيرية واقعية تحكي عن الأنثى فيها بعض الحزن خاصة ضمن الظروف الصعبة التي تمر بها سورية موضحة أن مشاركتها مع فنانين كبار في المعرض أضافت لها الكثير كما أن ما يميز المعرض هو تكريمه للفنان أبو عساف بعرض بعض من أعماله.

ديار نصر