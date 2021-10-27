الجيش اليمني يستعيد السيطرة على مديريتين في محافظة مأرب

صنعاء-سانا

أعلنت القوات المسلحة اليمنية نجاحها في تنفيذ المرحلة الثانية من عملية “ربيع النصر” واستعادة السيطرة على كامل مديريتي الجوبة وجبل مراد بمحافظة مأرب.

وقالت القوات المسلحة في بيان لها اليوم إن العملية أدت إلى تكبيد المرتزقة من عملاء العدوان الأجنبي خسائر فادحة منوهة بدور أبناء محافظة مأرب في نجاح العملية وإسهامهم الكبير في دحر المرتزقة والخونة والعملاء.

ودعت القوات المسلحة كل أحرار اليمن إلى الاستعداد لتحرير ما تبقى من أرض اليمن حتى تحقيق الحرية والاستقلال.

وكان مصدر يمني أعلن بوقت سابق أن الجيش اليمني واللجان الشعبية استعاد السيطرة على مديرية الجوبة الاستراتيجية جنوب مدينة مأرب.

وقال المصدر لموقع قناة المسيرة إن السلطة المحلية في منطقة مراد استعادت الاستقرار والأمن في مديرية الجوبة في مأرب مشيراً إلى أن استعادة هذه المديرية تأتي في سياق الانتصارات الميدانية المتلاحقة لتحرير كامل المحافظة من المحتلين ومرتزقتهم.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن الأحد الماضي أن الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا خلال العملية العسكرية الواسعة” ربيع النصر” في محافظتي مأرب وشبوة من تحرير نحو 3200 كيلومتر مربع وأوقعوا خسائر كبيرة في صفوف قوى العدوان السعودي ومرتزقتها.