طباع يبحث مع نظيره الروسي التعاون في تطوير المجمعات التربوية

موسكو-سانا

بحث وزير التربية الدكتور دارم طباع مع نظيره الروسي سيرجي كرافتسوف إمكانيات التعاون بين الجانبين في تأهيل وتطوير المجمعات التربوية وفتح مراكز متخصصة بالدعم النفسي للطلاب وأسرهم.

اللقاء جرى على هامش زيارة وفد سوري برئاسة الوزير طباع إلى موسكو أكد فيه اهتمام الحكومة باستمرار التعليم رغم ظروف الحرب وجائحة كورونا بالتوازي مع مواصلة ترميم المدارس وتأهيلها وتطبيق خطط وبرامج لتعويض ما فات الطلاب خلال سنوات الحرب إضافة للاهتمام بحالتهم النفسية من خلال تفعيل الأنشطة الرياضية والفنية والموسيقية وتطوير التعليم المهني استعداداً لمرحلة إعادة الإعمار.

وأبدى الوزير كرافتسوف اهتمام بلاده بدعم العملية التربوية في سورية وتقديم المساعدة في تأهيل المجمعات التربوية وتحديث بناها التحتية والمساهمة في تأسيس مراكز متخصصة بالدعم النفسي للطلاب وأسرهم لمعالجتهم من آثار الحرب معبراً عن تقديره لسورية وتاريخها الحضاري ودورها المهم في الشرق الأوسط والعالم.

حضر اللقاء سفير سورية في موسكو الدكتور رياض حداد ونائب وزير التربية الروسي ألكسندر بوغاييف.

وكان الوفد السوري شارك أمس بافتتاح منتدى موسكو الدولي السنوي السابع للسلام والدين تحت شعار “الحوار الديني والثقافي في فضاء العالم المعاصر” كما تضمنت زيارته توقيع اتفاقية تعاون وتبادل خبرة بين الأمانة السورية للتنمية والاتحاد المسيحي العالمي ومذكرة تعاون علمي بين هيئة التميز والإبداع ومعهد موسكو للفيزياء والتكنولوجي.

رحاب علي