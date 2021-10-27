إخماد حريق في رام العنز بريف حمص الغربي

حمص-سانا

أخمد عناصر الدفاع المدني بالتعاون مع مديرية الزراعة بحمص والأهالي اليوم حريقا اندلع بمساحات من الأشجار المثمرة والأعشاب اليابسة في الأراضي الزراعية لقرية رام العنز بريف المحافظة الغربي.

وبين مدير الدفاع المدني بحمص العميد غياث عاقل لمراسل سانا أن غرفة عمليات الفرع تلقت بلاغا حول نشوب حريق بالأراضي الزراعية لقرية رام العنز وعلى الفور تحرك العناصر إلى المكان وعملوا على تطويق الحريق ومنع امتداده ومن ثم السيطرة عليه وإخماده والقيام بعملية التبريد والمراقبة منعا لتجدده.

وأشار عاقل إلى أن مساحة الحريق تقدر بـ 5 دونمات مزروعة بنحو 200 شجرة عنب و20 شجرة زيتون.