إخلاء مئات المسافرين من محطة قطارات بباريس بعد إنذار بوجود قنبلة

باريس-سانا

أخلت السلطات الفرنسية مساء اليوم مئات المسافرين الذين كانوا ينتظرون على رصيف في محطة الشمال للقطارات بالعاصمة باريس بعد بلاغ بوجود قنبلة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن الشركة الوطنية الفرنسية للسكك الحديدية قولها على حسابها الرسمي بموقع تويتر “إن التنقل عبر محطة الشمال تعطل بطلب من السلطات الفرنسية بعد العثور على حقيبة متروكة” موضحة أن حركة التنقل ستعود لطبيعتها حالما يتم التأكد من محتواها.

من جانبه أوضح التلفزيون الفرنسي أنه تم العثور على طرد مشبوه في المحطة بعد بلاغ بوجود قنبلة مشيرا إلى أن قوات إزالة المتفجرات هرعت إلى الموقع.