أضرار جسيمة بمصفاة نفط رئيسية في ليبيا جراء اشتباكات مسلحة

طرابلس-سانا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم تعرض البنية التحتية لمصفاة النفط الرئيسية إلى أضرار جسيمة جراء اشتباكات بين جماعات مسلحة في غرب البلاد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المؤسسة قولها في بيان إن “مجمع الزاوية النفطي تعرض لأضرار بالغة نتيجة لاشتباكات مجموعات مسلحة في المنطقة الواقعة حوله لما يقارب ثلاث ساعات ليلة أمس” مشيرة إلى تضرر 13 خزانا للمنتجات النفطية والزيوت المعدنية.

ولم تقدم المؤسسة تفاصيل اضافية عن هوية الجماعات المسلحة ولا سبب الاشتباكات.

ويتعرض قطاع النفط في ليبيا لتحديات أمنية واقتصادية وخاصة مع تكرر إغلاق حقول وموانئ نفطية نتيجة نزاعات مسلحة أو هجمات إرهابية.

وكانت تقارير إعلامية وثقت في وقت سابق من العام الماضي قيام النظام التركي بزعامة رجب طيب أردوغان بنقل آلاف المرتزقة الإرهابيين من شمال سورية إلى ليبيا برفقة جنود أتراك وبدعم وتمويل من مشيخة قطر لدعم ميليشيات حكومة فايز السراج.

وخلف عدوان حلف شمال الأطلسي الناتو على ليبيا عام 2011 فوضى عارمة في هذا البلد في ظل انتشار الأسلحة وميليشيات مسلحة وإرهابية.