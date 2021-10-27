عبر دورات تدريبية.. اتحاد الرياضة للجميع يسعى لنشر لعبة الكبادي

حمص-سانا ‏

يسعى اتحاد الرياضة للجميع إلى توسيع قاعدة لعبة الكبادي في سورية وخلق قواعد تدريبية وتحكيمية متخصصة عبر الدورات التدريبية التي ينظمها في المحافظات والتي كان أحدثها في حمص بمشاركة 25 دارسا ودارسة.

رئيس اتحاد الرياضة للجميع ثناء محمد وفي تصريحها لمراسلة سانا بينت أن الاتحاد ‏يسعى لتوسيع قاعدة اللعبة وتأهيل كوادر متخصصة فيها حيث أقام دورات تعريفية ‏بهذه اللعبة التي أدخلت حديثا إلى سورية ثم انطلق بدورات تحكيم وتدريب في دمشق ‏وريفها وحمص وحماة عبر خبرات وكوادر مؤهلة لافتة إلى أن الدورة التي أقيمت مؤخرا في ‏حمص كانت ناجحة وستتم متابعة الدارسين فيها لصقل مهاراتهم ليقوموا بدورهم بنشر اللعبة ‏وإكساب مهاراتها للقواعد مؤكدة في الوقت نفسه أن الاتحاد سيضع خطة للعام القادم تتضمن تنشيط اللعبة في ‏المحافظات وإقامة منتخبات فيها.‏

بدوره ماهر قدسي رئيس اللجنة العليا للعبة الكبادي في سورية ذكر أن رياضة الكبادي دخلت ‏إلى سورية العام الماضي بجهود استثنائية من اتحاد الرياضة للجميع وهي لعبة جماعية شعبية ‏غير مكلفة وتعتمد على جمع النقاط موضحا أنه تم تأسيس فريق في دمشق وآخر في السويداء ‏وسنحاول عبر الدورات التدريبية تأسيس فرق في باقي المحافظات واقامة البطولات المحلية ‏وانتقاء منتخب وطني منها للمشاركة في الاستحقاقات الخارجية داعيا إلى توفير الدعم المادي ‏والمعنوي لهذه اللعبة وحث الأندية على تبنيها وتنشيطها في المدارس على اعتبار أنها ‏لا تحتاج إلى معدات خاصة. ‏

المحاضرة نور قدسي لفتت إلى أن الدورة شارك فيها رياضيون مثلوا أندية المحافظة مثل ‏الكرامة والوثبة والشرطة وإلى أهمية هذه الدورات التدريبية في التعريف بأساسيات اللعبة ونشرها ‏وفي خلق قواعد تدريبية في المحافظات ستقوم بدورها لاحقا بتشكيل فرق محلية وذلك ضمن ‏خطة تضعها اللجنة العليا للعبة الكبادي.‏

راميا الطويل إحدى المشاركات في الدورة قالت إن الدورة مفيدة وسنعمل على إدخالها إلى ‏المدارس وتدريب الطلبة عليها كونها لا تحتاج إلى معدات وتتمتع بالأجواء الجماعية الحماسية ‏في حين لفت المتدرب عدنان المصري إلى أن الدورة تضمنت شقا نظريا وآخر عمليا وتم ‏خلالها التعرف على قوانين اللعبة.‏

والكبادي رياضة قتالية يتبارى فيها فريقان بين الدفاع والهجوم لتسجيل أكبر عدد من النقاط ‏وذلك بمحاولة إمساك عناصر الفريق الخصم أو لمسهم وأثناء اللعب ينشدون “كبادي” ويتكون ‏الفريق من 12 لاعبا “سبعة في الميدان وخمسة في الاحتياط”.‏

هنادي ديوب