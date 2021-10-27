إصابة مدنيين اثنين باعتداء إرهابيين بقذيفة صاروخية على بلدة بريف حلب

حلب-سانا

أصيب مدنيان بجروح جراء اعتداء التنظيمات الإرهابية بقذيفة صاروخية على الأحياء السكنية في بلدة نبل بريف حلب الشمالي.

وذكر مراسل سانا في حلب أن التنظيمات الإرهابية التابعة للاحتلال التركي أطلقت اليوم قذيفة صاروخية سقطت على أحد المنازل في بلدة نبل بالريف الشمالي ما أسفر عن إصابة مدنيين اثنين بجروح.

وأشار المراسل إلى أن الاعتداء الإرهابي تسبب بوقوع أضرار مادية كبيرة بالمنزل والممتلكات العامة والخاصة.

وأصيب طفلان وإمرأة الخميس الماضي جراء اعتداء قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية بالقذائف المدفعية والصاروخية على منازل الأهالي وممتلكاتهم في قرية الشيخ عيسى بريف حلب الشمالي.