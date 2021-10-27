وقفة في الخليل تضامنا مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في مدينة الخليل بالضفة الغربية اليوم المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المضربين عن الطعام.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني أمام مكتب الصليب الأحمر في الخليل رفعوا صور الأسرى المضربين عن الطعام مؤكدين ضرورة مواصلة دعم الأسرى والتضامن معهم في ظل ما يتعرضون له من انتهاكات وممارسات وحشية من الاحتلال وسط إهمال طبي متعمد بحقهم.

ويواصل ستة أسرى فلسطينيين في معتقلات الاحتلال إضرابهم عن الطعام احتجاجا على جرائمه المتواصلة بحق الاسرى وسط تدهور أوضاعهم الصحية وتصاعد المخاطر التي تهدد حياتهم.