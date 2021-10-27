الصحة العالمية: ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بكورونا

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس كورونا الأسبوع الماضي على الصعيد العالمي بنسبة 4 و5 بالمئة على التوالي.

وذكرت وكالة تاس أن التحديث الأسبوعي للمنظمة يبين ارتفاع العدد العالمي لحالات الإصابة الجديدة بالفيروس حيث ثبتت إصابة أكثر من 9ر2 مليون شخص خلال الفترة ما بين الـ 18 والـ 24 من تشرين الأول الجاري بينما تجاوز عدد الوفيات 49 ألفا.

ومثلت المنطقة الأوروبية أكثر من نصف الحالات الأسبوعية الجديدة بعد أن سجلت زيادة في الإصابات بنسبة 18 بالمئة.

ووفقا لبيانات المنظمة الدولية فإن عدد الإصابات العالمية بالفيروس انخفض في خمس مناطق أكبرها في أفريقيا بنسبة 21 بالمئة ومنطقة غرب المحيط الهادئ بنسبة 17 بالمئة.

وأشارت المنظمة إلى أن جميع بلدان العالم تقريبا أبلغت عن إصابات بمتحور دلتا كورونا الذي استمر بالانتشار السريع خلال الأشهر الثلاثة الماضية فقد حلت هذه السلالة محل جميع المتحورات الأخرى وسرعان ما أصبحت البديل المتداول المهيمن على الإصابات.