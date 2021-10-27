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الخارجية الفلسطينية تنتقد صمت المجتمع الدولي عن جرائم الاحتلال

2021-10-27

القدس المحتلة-سانا

جددت وزارة الخارجية الفلسطينية التأكيد أن صمت المجتمع الدولي عن جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة يعكس مدى عجزه في توفير الحماية للشعب الفلسطيني.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أوردته وكالة وفا أن اكتفاء المجتمع الدولي ببيانات الإدانة وتقاعسه عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية يشجع الاحتلال على مواصلة حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني لتنفيذ مخططاته الاستعمارية وخاصة في القدس المحتلة في محاولة لتغيير واقعها التاريخي والقانوني والديمغرافي القائم والقضاء على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية الأمم المتحدة ومنظماتها بالضغط على الاحتلال لإرغامه على الانصياع للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ووقف جرائمه بحق الفلسطينيين.

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