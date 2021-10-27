الجيش اليمني يستعيد السيطرة على الجوبة بمأرب

صنعاء-سانا

استعاد الجيش اليمني واللجان الشعبية السيطرة على مديرية الجوبة الاستراتيجية جنوب مدينة مأرب.

وقال مصدر يمني لموقع قناة المسيرة اليوم إن “السلطة المحلية في منطقة مراد استعادت الاستقرار والأمن في مديرية الجوبة في مأرب” مشيراً إلى أن استعادة هذه المديرية تأتي في سياق الانتصارات الميدانية المتلاحقة لتحرير كامل المحافظة من المحتلين ومرتزقتهم.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أعلن الأحد الماضي أن الجيش اليمني واللجان الشعبية تمكنوا خلال العملية العسكرية الواسعة (ربيع النصر) في محافظتي مأرب وشبوة من تحرير نحو 3200 كيلومتر مربع وأوقعوا خسائر كبيرة في صفوف قوى العدوان السعودي ومرتزقتها.