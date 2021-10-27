(الأيادي ذهب 2).. نافذة فنية تضيء على الجانب الإبداعي لدى مهندسي اللاذقية

اللاذقية-سانا

يشكل معرض الفنون التطبيقية الذي يقيمه فرع نقابة المهندسين في اللاذقية تحت عنوان “الأيادي .. ذهب 2” نافذة لاكتشاف الجانب الإبداعي والفني لدى مهندسين امتلكوا مهارة عالية وإحساسا مرهفا طبع أعمالهم الفنية.

المعرض الذي تستضيفه حاليا صالة نادي النقابة ويأتي بعد غياب أاربع سنوات على انطلاقته الأولى عام 2017 يضم 12 مشاركا عكست أعمالهم جانبا إبداعيا بمجالات فنية متنوعة مثل النحت والحفر على الزجاج والخشب والمشغولات اليدوية كالإكسسوارات والتطريز على القماش والكروشية والخياطة إضافة إلى تركيب مواد تجميلية.

المهندسة زينب الخير رئيسة الإعلام والنشر في فرع نقابة المهندسين في اللاذقية أشارت في تصريح لمراسلة سانا إلى حرص النقابة على الاعتناء بالشق الاجتماعي والثقافي من خلال إقامة معارض متنوعة للفن التشكيلي والفنون التطبيقية والإبداع العلمي والتي تهدف في مجملها إلى تسليط الضوء على مواهب المهندسين وتقديم كل الدعم اللازم لتطويرها وإظهارها للجمهور.

مهندس الميكانيك مهند العبدي شارك في المعرض بمجموعة لوحات تراثية مصنوعة من الحجر إضافة إلى منحوتات خشبية توحي بشغفه بالتراث وبكل ما هو قديم واثري.

وبين العبدي أن العمل الفني مرتبط بالهندسة والتي هي فن في جوهرها حيث اعتمد في أعماله على الحضارة المعمارية القديمة بأسلوب بين الواقعية في تصوير البيئة الشامية والنواعير والبيئة الريفية وبين التجريد إضافة إلى منحوتات خشبية جسدت أشكالا مختلفة من الطيور وصناديق الهدايا يصنعها من بواقي أخشاب اللوحات الفنية ما يسمح بالاستفادة منها في قطع فنية جميلة ومفيدة.

المهندسة المدنية رنا فاروس تشجعت بالخروج بهوايتها القديمة في مجال الاكسسوار والأشغال اليدوية التي تجد بها متعة كبيرة وتأخذ حيزا مهما من وقتها إلى العلن ورأت أن المعرض يوفر تجربة اجتماعية ثقافية يقدم من خلالها المهندسين كفنانين ويوفر لهم منصة تعرض من خلالها مواهبهم ونتاجاتهم أمام زملائهم والجمهور.

من جهتها المهندسة المدنية نجلا فياض والتي تهوى الكروشية منذ الصغر بشكله التقليدي من أغطية طاولات ومفارش تحدثت عن شغفها الجديد بصناعة الدمى من الكروشية والتي تعلمتها وطورتها من خلال الانترنت وتعمقت بها لتصبح بالنسبة لها مهنة تاخذ حيزا من وقتها مؤكدة أهمية المعرض لأنه يعرف بمواهبهم وعملهم ووسيلة للتواصل مع الزملاء ليطلعوا من خلاله على تجارب بعضهم بعضا.

فاطمة ناصر