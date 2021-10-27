القوات العراقية تقبض على عدد من الإرهابيين في نينوى

بغداد-سانا

ألقت القوات العراقية القبض على عدد من الإرهابيين خلال عملية لها اليوم بمحافظة نينوى شمال البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية واع عن هيئة الحشد الشعبي قولها في بيان.. إن “قوة من اللواء 30 في الحشد الشعبي واستخبارات الحشد أوقفت خلال عملية شملت تفتيش مناطق في كوكجلي في سهل نينوى عدداً من الإرهابيين”.

وأضاف البيان إنه “تم تسليم الموقوفين إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

وألقت قوات الأمن العراقية القبض أمس على خمسة إرهابيين اثر عدة عمليات نفذتها الاستخبارات العسكرية العراقية في بغداد والانبار.