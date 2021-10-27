دراسة: سم العقارب يساعد في هزيمة المتغيرات الجديدة لكورونا

ادنبرة-سانا

اكتشف فريق من العلماء في اسكتلندا أن سم العقارب القاتل والمستخدم في الأدوية التقليدية في أنحاء العالم قد يساعد في هزيمة المتغيرات الجديدة لفيروس كورونا.

ووفق صحيفة (ذا اندبندنت) البريطانية أوضحت الدراسة التي أجراها علماء من جامعة أبردين باسكتلندا أن المزيج من السموم الموجودة في لسعات العقارب يمكن أن يحارب متغيرات فيروس كورونا حيث تم جمع العقارب من الصحراء المصرية واستخراج السم منها قبل إعادتها إلى بيئتها الطبيعية.

وبين العلماء أن سموم العقارب تحتوي على الـ ببتيدات وكثير منها عبارة عن سموم عصبية قوية وقد تكون مميتة ومع ذلك تحمل أيضا عناصر قوية مضادة للبكتيريا والفيروسات ويعتقد أنها تحمي الغدة السامة للحيوان من العدوى.

ويعتقد العلماء أن هذه الـ ببتيدات يمكن أن تكون بمثابة نقطة انطلاق جيدة لتصميم عقاقير جديدة مضادة لفيروس كورونا وسيقومون الآن باستخراج المواد الكيميائية المفيدة من السم واستكشاف إمكانية استخدامها لمحاربة كورونا.

وأوضح الدكتور وائل حسين باحث في معهد العلوم الطبية بجامعة أبردين أن دراسة سموم العقرب كمصدر لأدوية جديدة هي مجال مثير يستحق المزيد من البحث.

وتسبب فيروس كورونا بوفاة نحو خمسة ملايين شخص في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية كانون الأول 2019.

وتستند الأرقام إلى التقارير اليومية الصادرة عن السلطات الصحية في كل بلد وتستثني المراجعات اللاحقة من قبل الوكالات الإحصائية التي تشير إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.