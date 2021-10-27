صحة السويداء: اتباع وسائل الوقاية من كورونا وتلقي اللقاح

السويداء-سانا

دعت مديرية الصحة في محافظة السويداء المواطنين إلى ضرورة التحلي بالوعي واتباع وسائل الوقاية من فيروس كورونا وأخذ اللقاح المضاد له ولا سيما أن المحافظة تشهد ذروة مستمرة بانتشار الفيروس وتزايد حالات الإصابة والوفيات يومياً.

وطلب مدير الصحة الدكتور طارق الجمال في تصريح لمراسل سانا من المواطنين توخي الحيطة والحذر وعدم الاستهتار والالتزام بتدابير الوقاية والتوصيات الصحية من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد المكاني وتجنب التجمعات والحد منها وغسل اليدين المتكرر بالماء والصابون والمبادرة إلى أخذ اللقاح المتوفر مجاناً في المراكز المعتمدة حالياً والتي سيتم التوسع الأفقي بها على ساحة المحافظة خلال الأيام القادمة.

وشدد الجمال على أهمية التحلي بالوعي تجاه اللقاح كونه يمثل وسيلة وقائية حقيقية وفعالة وآمنة ضد المرض ويسهم بالتخفيف من شدة الأعراض إن حدثت الإصابة ويقلل من الحاجة للأكسجة ودخول المشافي وبالتالي يبعد خطر الوفاة مؤكداً ضرورة عدم الاستماع إلى أي إشاعات حول الفيروس تكون نتيجتها تهديد للسلامة الشخصية والمحيطين والمجتمع بشكل عام.

وأوضح الجمال أن نسب إشغال أقسام العزل في مشفى الشهيد زيد الشريطي الرئيسي بالمحافظة ما زالت مئة بالمئة مع استنفاد إمكانية التوسع بأقسام العزل فيه أكثر في ظل تزايد الحالات التي تراجع المشفى بحالات متقدمة وشديدة ما استدعى تحويل بعض هذه الحالات إلى مشفيي شهبا وصلخد اللذين توسعا بأقسام العزل لديهما لكن لا يمكن استيعاب الأعداد المتزايدة فيهما والمرتبطة بوجود أسرة مزودة بمآخذ أوكسجين.

وأشار الجمال إلى أن أعداد المراجعين تتفاوت يومياً حسب كل مشفى ما بين 15 و35 حالة يومياً حيث يتم قبول الحالات الشديدة منها فيما يتم توجيه الآخرين إلى الالتزام بالحجر المنزلي مع المتابعة الطبية والعلاج منزلياً لافتاً إلى أن الحالات الموجودة في أقسام العزل جميعها بحاجة ماسة للأوكسجين مع ازدياد دخولات العناية المشددة والوفيات بشكل يومي.