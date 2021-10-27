بتكلفة 281 مليون ليرة… تنفيذ مشاريع خدمية في حمص

حمص-سانا

أنهت ورشات مجلس مدينة حمص تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية في المدينة خلال الربع الثالث من العام الجاري بتكلفة 281 مليون ليرة.

وأشار المهندس حيدر النقري مدير الأشغال في مجلس المدينة في تصريح لمراسلة سانا إلى أن المشاريع التي تم تنفيذها شملت المصارف المطرية بتكلفة 15 مليون ليرة وتضمن تعزيل نحو 2000 شواية مطرية وإصلاح 50 شواية اخرى ومشروع بلاط الأرصفة بتكلفة 15 مليون ليرة حيث تم تحسين وتجميل محور حمص الشمالي بدءاً من شوارع الجزيرة الوسطية إلى طريق حماة من دوار الساعة القديمة إلى دوار المطاحن بالتوازي مع أعمال تأهيل دوار الساعة القديمة ودوار المطاحن إضافة إلى تأهيل شارعي عثمان بن عفان والميماس مع الاستمرار حالياً بتأهيل دوار الجوية.

وأوضح النقري أنه تم استكمال مشروع ضاحية الوليد بتكلفة 191 مليون ليرة وإنهاء تزفيت 9 شوارع ليتبقى حالياً 5 شوارع قيد العمل حالياً لإنهاء المشروع المتضمن تزفيت 27 شارعاً لافتاً إلى أنه تم استكمال مشروع تأهيل طريق الشام حيث تم الانتهاء من الإنارة بالكامل بتكلفة 60 مليون ليرة لافتاً إلى استمرار أعمال الهدم للمنازل والعقارات الآيلة للسقوط ضمن الأحياء المتضررة من الإرهاب بالمدينة حيث تم هدم 23 عقاراً.

وعن المشاريع التي تمت المباشرة فيها حالياً أشار النقري إلى أنه تم التعاقد لتأهيل شارع السيد الرئيس في حي الوعر بتكلفة 400 مليون ليرة ويشمل تأهيل وصيانة الإنارة والأرصفة والزفت على طول الشارع البالغ 4600 متر والممتد من دوار المزرعة حتى شارع الميماس لافتاً إلى أنه تم إنفاق 70 بالمئة من الخطة الاستثمارية للمجلس والتي بلغت العام الحالي ملياراً و200 مليون ليرة.

رشا المحرز