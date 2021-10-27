الحرارة أعلى من المعدل.. وزخات مطرية متوقعة فوق المناطق الساحلية والوسطى غداً

دمشق – سانا

تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمرتفع جوي سطحي من الشمال الشرقي يترافق بتيارات غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئياً بشكل عام ومائلاً للبرودة ليلاً في المرتفعات الجبلية وحذرت من تشكل الضباب في المنطقة الوسطى والقلمون خلال ساعات الصباح الباكر.

وتكون الرياح شمالية شرقية بين الخفيفة والمعتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها والجو غائم بشكل عام مع فرصة لهطل زخات متفرقة من المطر فوق المناطق الساحلية والوسطى والقلمون.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام..