27 تشرين الأول 1951- إلغاء اتفاقية الحكم الثنائي المصري-الإنكليزي للسودان

دمشق-سانا
/1951/ إلغاء اتفاقية الحكم الثنائي المصري/الإنكليزي للسودان.
/1960/ نهاية أزمة الصواريخ الكوبية بعد أن اتفق الرئيسان جون كينيدي ونيكيتا خروتشوف على إزالة الصواريخ من كوبا شريطة عدم غزو الولايات المتحدة لها والتخلص من الصواريخ البالستية الموجوده في تركيا.
/1991/ تركمانستان تحصل على استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.
/1998/ انتخاب غيرهارد شرودر مستشارا لألمانيا.
/2005/ اندلاع احتجاجات في باريس بعد مقتل اثنين من الأفارقة.
/2013/ سائق سيارات السباق الألماني سباستيان فيتل يفوز ببطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد للمرة الرابعة على التوالي.
من مواليد هذا اليوم
/1842/ جيوفاني جوليتي.. رئيس وزراء إيطاليا.
/1844/ كلاس بونتس ارنولدسون.. سياسي وصحفي سويدي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام /1908/.
/1925/ وارن كريستوفر.. وزير خارجية الولايات المتحدة.
من وفيات هذا اليوم
/1505/ القيصر إيفان الثالث.. قيصر روسيا القيصرية.
/1980/ جون فان فليك.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام /1977/.
/2010/ نيستور كيرشنير.. رئيس الأرجنتين.
اعياد ومناسبات
عيد الاستقلال في تركمانستان.
عيد العلم في اليونان.