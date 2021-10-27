27 تشرين الأول 1951- إلغاء اتفاقية الحكم الثنائي المصري-الإنكليزي للسودان

دمشق-سانا

/1951/ إلغاء اتفاقية الحكم الثنائي المصري/الإنكليزي للسودان.

/1960/ نهاية أزمة الصواريخ الكوبية بعد أن اتفق الرئيسان جون كينيدي ونيكيتا خروتشوف على إزالة الصواريخ من كوبا شريطة عدم غزو الولايات المتحدة لها والتخلص من الصواريخ البالستية الموجوده في تركيا.

/1991/ تركمانستان تحصل على استقلالها عن الاتحاد السوفيتي.

/1998/ انتخاب غيرهارد شرودر مستشارا لألمانيا.

/2005/ اندلاع احتجاجات في باريس بعد مقتل اثنين من الأفارقة.

/2013/ سائق سيارات السباق الألماني سباستيان فيتل يفوز ببطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد للمرة الرابعة على التوالي.

من مواليد هذا اليوم

/1842/ جيوفاني جوليتي.. رئيس وزراء إيطاليا.

/1844/ كلاس بونتس ارنولدسون.. سياسي وصحفي سويدي حاصل على جائزة نوبل للسلام عام /1908/.

/1925/ وارن كريستوفر.. وزير خارجية الولايات المتحدة.

من وفيات هذا اليوم

/1505/ القيصر إيفان الثالث.. قيصر روسيا القيصرية.

/1980/ جون فان فليك.. عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام /1977/.

/2010/ نيستور كيرشنير.. رئيس الأرجنتين.

اعياد ومناسبات

عيد الاستقلال في تركمانستان.

عيد العلم في اليونان.