واشنطن تكتفي بالقلق من خطط الاحتلال إقامة مستوطنات بالضفة الغربية

واشنطن-سانا

اكتفت الولايات المتحدة اليوم بالإعراب عن القلق من خطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي توسيع مستوطنات في أراضي الضفة الغربية دون اتخاذ خطوات عملية رادعة لهذا الانتهاك.

ونقلت وكالة فرانس برس عن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قوله في مؤتمر صحفي سنعارض أي توسع في أراض فلسطينية محتلة مضيفاً أن بلاده قلقة للغاية إزاء خطة إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية كما أنها تعارض بشدة هذا التوسع الاستيطاني الذي لا يتماشى على الإطلاق مع ما اسماه جهود خفض منسوب التوتر.

وأعلنت سلطات الاحتلال الإسرائيلي أول أمس عن مخطط استيطاني جديد لإقامة 1355 وحدة شمال الضفة الغربية بهدف الاستيلاء على المزيد من أراضي الفلسطينيين في المنطقة في إطار مخططاتها المتواصلة لتوسيع عمليات الاستيطان في الضفة الغربية بهدف تقطيع أوصالها وتنفيذ اجراءات الضم الاستعمارية في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن تطبيق قرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم شرعية الاستيطان وتطالب بوقفه.