سنابلنا تثمر… فعالية في ثقافي العزيزية تحتفي بيوم الطفل العربي

حلب-سانا

احتفاء بيوم الطفل العربي نظمت مديرية ثقافة حلب عدداً من الفعاليات الفنية والثقافية للأطفال ضمن فعاليات “سنابلنا تثمر” ضمت ورشة رسم وحواراً مع الحكواتي وذلك في المركز الثقافي العربي بالعزيزية.

وأوضح جابر الساجور مدير ثقافة حلب في تصريح لمراسلة سانا أن احتفالية اليوم التي تقام بالتعاون مع المجمع الخيري الإسلامي بحلب تتضمن نشاطات ثقافية وفنية وأدبية خاصة بالأطفال إضافة إلى المسرح التفاعلي في مراكز ثقافية بالمحافظة وريفها في نبل والحاضر والنيرب والسفيرة والواحة بهدف تنمية قدرات الأطفال.

وبينت عهد بريدي من فريق مهارات الحياة في دائرة ثقافة الطفل أن الهدف من هذه الأنشطة توجيه رسالة توعوية للأطفال واكتشاف مواهبهم والأشياء التي تجول في عقولهم مع تقديم الدعم النفسي لهم بطريقة محببة.

هذا الرأي شاركتها فيه نور زمار المشرفة على الأطفال من المجمع الخيري مشيرة إلى أن هذه الأنشطة تساعد الأطفال كي يعبروا عن أفكارهم ومواهبهم من خلال الرسم والألوان.

وأعربت الطفلة غنى زراع عن سعادتها بالمشاركة مع أصدقائها في ورشة الرسم والتي قامت خلالها برسم مشهد غروب الشمس كما تراه كل يوم من شرفة منزلها.

وكذلك أبدى الطفل أحمد الغرير سعادته بالتعبير عن نفسه بالألوان حيث قام برسم علم سورية فيما قام صديقه وائل اشالم برسم منظر طبيعي يصور حديقة ألعاب للأطفال.

ويحتفل بيوم الطفل العربي في مطلع شهر تشرين الأول إحياء لذكرى الطفل الفلسطيني محمد الدرة الذي استشهد على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

زينب شحود