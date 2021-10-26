موسكو: سلوك باريس وبرلين يثير التساؤلات

موسكو-سانا

استهجنت روسيا الاتحادية صمت ألمانيا وفرنسا طرفي رباعية النورماندي على التهديدات العلنية التي أطلقتها السلطات الأوكرانية ضد موسكو محذرة من تأثير هذه التهديدات على عملية التفاوض حول أزمة أوكرانيا في إطار اتفاق مينسك.

ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان اليوم نقلته وكالة الأنباء الروسية تاس باريس وبرلين إلى إبداء موقفيهما من هذه التهديدات الأوكرانية العلنية لروسيا وتوضيح مدى تأثيرها على المفاوضات لحل الأزمة الأوكرانية وقالت إن “سلوك شركائنا في رباعية نورماندي يثير التساؤلات”.

وقالت زاخاروفا “نحث السلطات الألمانية والفرنسية الداعية لعقد اجتماعات جديدة بصيغة “رباعية نورماندي” لتقييم مدى تأثير تهديدات السياسيين الأوكرانيين المباشرة لروسيا في فرص تقدم المفاوضات كما ندعو مواطني أوكرانيا إلى التفكير في العواقب التي قد تترتب على التصريحات العدوانية للسياسيين في كييف”.

وأشارت زاخاروفا إلى أن التهديدات الأوكرانية بشن ضربة صاروخية على روسيا وإطلاق عمليات قتالية واسعة النطاق لا يمكن إلا أن تثير قلق موسكو.

وكان أوليكسي أريستوفيتش مستشار رئيس مكتب الرئيس الأوكراني والمتحدث باسم وفد كييف إلى مجموعة الاتصال الثلاثية حول دونباس هدد في وقت سابق بأن تستخدم بلاده برنامجها الصاروخي في الضغط على الكرملين في إطار ما سماه “الرد المتكافئ” على روسيا.