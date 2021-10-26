الغزاة والسترة عرضان مسرحيان لشبيبة درعا

درعا-سانا

قدم فرع اتحاد شبيبة الثورة في درعا اليوم عملين مسرحيين على خشبة مسرح دار الثقافة ضمن المهرجان المسرحي الفرعي الذي يقام بمناسبة الذكرى الثالثة والخمسين لتأسيس اتحاد الشبيبة.

العرضان المسرحيان حملا عنوان “الغزاة والسترة” شارك فيهما نخبة من الشباب الهواة الذين حاولوا إسعاد الحضور بمشاهد واقعية بنكهة فكاهية.

مخرج عرض السترة فراس المقبل أوضح في تصريح لمراسل سانا أن العمل يتناول حكاية أحد المؤلفين المسرحيين الذي يحاول استنباط فكرة جديدة لم يتناولها أحد غيره لكن تطغى الفكرة عليه ويتحول إلى كاتب مهووس مبيناً أن العمل أداه مجموعة من الشباب الذين حاولوا إدخال الفرحة إلى قلوب الحضور بعد سنوات طويلة من الحرب.

وفيما يتعلق بعمل الغزاة بينت إحدى المشاركات “هالة المحاميد” أن العمل يسلط الضوء على الجرائم التي ترتكب بدافع المال مشيرة إلى أن العمل استغرق التدريب عليه وقتاً حتى وصل إلى هذه الصيغة.

ووجد الحضور في العروض المسرحية فرصة للفرح داعين إلى إقامة المزيد من الأعمال التي تتناول الواقع مع رعاية للأعمال والشباب.

أمين فرع الشبيبة ردينة العازر أكدت أن الفرع يعمل بكل طاقته لاحتضان الأعمال المسرحية وعرضها على خشبات المراكز الثقافية بما يسهم في إيصال قدرات الشباب إلى الجمهور.

وسبق إن فازت مسرحية هذيان لشبيبة درعا بجائزة أفضل عرض في المهرجان الوطني لمسرح الشباب بدورته الـ 24.

قاسم المقداد