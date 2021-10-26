وفاة الطيار أديب الجرف بطل حرب تشرين التحريرية الذي أسقط 7 طائرات للعدو الإسرائيلي

حماة-سانا

توفي مساء اليوم العميد الطيار المتقاعد أديب عجيب الجرف متأثراً بإصابته بفيروس كورونا وهو بطل حرب تشرين التحريرية الذي أسقط 7 طائرات للعدو الإسرائيلي وكرمه القائد المؤسس حافظ الأسد بمنحه وسام بطل الجمهورية.

الفقيد من مواليد “سلمية” عام 1946 وهو عميد طيار حربي متقاعد أب لثلاثة أبناء.

وكان قد بدأ خدمته برتبة طالب ضابط طيار عام 1964 ثم تدرج بالرتب وشغل عدة مواقع ووظائف عسكرية مهمة.

كما نال خلال خدمته العديد من الأوسمة والثناءات منها وسام الذكرى الـ 25 لتأسيس الجيش العربي السوري 1971 ووسام التدريب من الدرجة الثانية عام 1972 وبطل الجمهورية عام 1973 ووسام الشجاعة رقم 1 عام 1974 ووسام الإخلاص من الدرجة الثانية عام 1976 ومن الدرجة الأولى 1980 ووسام الاستحقاق من الدرجة الثانية عام 1980.

وعن إصابته في المعركة يقول في أحد اللقاءات السابقة:”أصيبت طائرتي وقفزت بالمظلة التي لم تسعفني كثيراً لتعرضها للحرق أيضاً وسقطت على الأرض من ارتفاع 1300 متر وتعرضت لخمسة وثلاثين كسراً في مناطق مختلفة من جسدي”.

وعن تكريمه قال: القرار السليم أكثر بطولة وأكثر خطورة من المعركة ذاتها وقرار الرئيس القائد المؤسس “حافظ الأسد” إعلان الحرب على العدو كان البطولة التي لا تجاريها بطولة أخرى وكنا نحن عناصر الجيش السوري عند حسن ظن هذا القرار البطولي ومن هنا جاء النصر وجاء تكريمنا من القائد المؤسس الذي وصفنا بالشهداء الأحياء ومنحني وسام بطل الجمهورية فخراً أحمله معي لأولادي وأحفادي ومدينتي سلمية ووطني.. ما أروع أن يقلدك قائد الوطن هذا الوسام”.