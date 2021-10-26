جبهة العمل الإسلامي في لبنان تدين العدوان الإسرائيلي على سورية

بيروت-سانا

جددت جبهة العمل الإسلامي في لبنان إدانتها العدوان الإسرائيلي الأخير الذي استهدف المنطقة الجنوبية في سورية.

وأشارت الجبهة في بيان لها اليوم إلى أن استهداف العدو الإسرائيلي بهذا الشكل وهذه الهمجية يعود إلى مواقف سورية الوطنية المشرفة والداعمة للقضية الفلسطينية ولأنها استطاعت هزيمة الإرهاب التكفيري المدعوم من الدول الغربية.

وأشارت الجبهة إلى أن هذه الاعتداءات الصهيونية المتكررة لن تثني سورية عن متابعة مسيرة الصمود والتصدي ومواجهة الإرهاب الصهيوني والتكفيري.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس عدوانا جديدا في المنطقة الجنوبية وذلك في إطار عدوانها المتكرر على حرمة وسيادة أراضي الجمهورية العربية السورية.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين في تصريح لـ سانا أمس أن هذا العدوان الغاشم يأتي بعد إتمام المصالحات فى محافظة درعا وعودة الأمن والأمان لها وبسط سلطة الدولة في محاولة يائسة من كيان الاحتلال الإسرائيلي لدعم أدواته وعملائه من المجموعات الإرهابية المنهزمة.