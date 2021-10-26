الرئيس الكوبي يتوعد بالرد على سلوك سفارة واشنطن التخريبي

هافانا-سانا

أدان الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل الدور التخريبي الذي يلعبه ممثلو السفارة الأمريكية في هافانا مشددا على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي إزاء هذا السلوك الأمريكي.

وقال كانيل في تغريدة على موقع تويتر “إن الممثلين الدبلوماسيين الأمريكيين يجتمعون مع معارضي الثورة الكوبية في مقر السفارة في هافانا ويقدمون لهم الدعم الفني والمالي” مضيفا.. أن “السفارة الأمريكية لدى كوبا مصرة على الاستمرار في دورها التخريبي لتقويض النظام الداخلي في بلدنا”.

وشدد كانيل على أن بلاده لن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة هذ السلوك الأمريكي مؤكدا أن كوبا لديها تصميم قوي على مواجهة وإدانة الأفعال الأمريكية.

وتتعرض كوبا لحصار اقتصادي جائر تفرضه الولايات المتحدة منذ نحو 60 عاما بسبب سياساتها الرافضة لمحاولات التفرد والهيمنة الأمريكية وهو يعد أطول حصار مفروض في التاريخ الحديث.

وكان وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز أكد أمس تزايد دور السفارة الأمريكية التخريبي في البلاد معلنا تصميم بلاده على مواجهة هذه التحركات العدائية الأمريكية.