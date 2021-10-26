وقفة تضامنية في رام الله دعماً للأسرى في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

طالب عشرات الفلسطينيين خلال وقفة تضامنية في رام الله بالضفة الغربية اليوم المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والصليب الأحمر الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المرضى والمضربين عن الطعام منهم.

ووفقاً لوكالة معا الفلسطينية رفع المشاركون في الوقفة التي نظمت وسط مدينة رام الله صور الأسرى المضربين ورددوا الهتافات والشعارات المنددة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي تجاههم والداعية لإطلاق سراحهم.

ويواصل سبعة أسرى فلسطينيين في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم عن الطعام احتجاجاً على جرائمه المتواصلة بحق الأسرى وسط تدهور أوضاعهم الصحية وتصاعد المخاطر التي تهدد حياتهم.