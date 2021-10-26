دراسة تربط بين الروائح واستعادة الذكريات

واشنطن-سانا

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة تورث ويسترن الأمريكية عن وجود علاقة بين الروائح واستعادة الذكريات البشرية لقدرة الروائح على الوصول إلى مناطق الذاكرة في الدماغ.

ونقلت مجلة (بروغرس ان تيوروبيولوجي) العلمية عن العلماء قولهم إن “الإنسان يلتقط الروائح عندما تقوم حاسة الشم بدورها الذي يبدأ بارتباط جزيئيات يطلق عليها اسم الجزيئيات الفواحة بمستقبلات مخصصة لها بالأنف والتي تقوم بدورها بنقل المعلومات عبر الأعصاب الحسية إلى ما تسمى البصلة الشمية الموجودة في قاعدة المخ لتنقل معلومات الروائح إلى مناطق أعمق في الدماغ”.

وأضاف العلماء أن جهاز الشم يقوم بنقل معلومات الروائح إلى مناطق الدماغ الموجودة في الجهاز الجوفي الذي يرتبط بالذاكرة والعواطف لذلك يمكن تمييز الروائح بما يرتبط بها من ذكريات في مراحل العمر المختلفة.

وبين العلماء في دراستهم اتصالاً فريداً بين الحصين مقر الذاكرة في الدماغ ومناطق حاسة الشم لدى البشر مشيرين إلى أن حاسة الشم هي الأسرع اتصالاً مع الحصين من بقية الحواس مثل البصر والسمع واللمس.