أطفال من مدارس درعا يشاركون في احتفالية يوم الطفل العربي

درعا-سانا

أكثر من 150 طفلاً وطفلة شاركوا في احتفالية يوم الطفل العربي الـ 19 التي أقيمت على خشبة مسرح دار الثقافة في درعا حملت عنوان (سنابل تثمر زارعين) على مدار ساعة ونصف الساعة من الزمن.

وشهدت الاحتفالية مشاركة أطفال من مختلف مدارس محافظة درعا حيث قدموا نتاج أعمالهم خلال الأشهر الماضية من تدريبات مكثفة في مختلف مجالات الفنون من غناء ورقص وموسيقى ورسم ونحت.

بدأت الاحتفالية التي حضرتها عائلات الأطفال المشاركين وحشد رسمي بافتتاح عدة معارض متنوعة في الرسم وتدوير مخلفات البيئة وتشكيل الصلصال حيث حملت الأعمال مواضيع هادفة وقدمت رسائل للجمهور في الصحة والتوعية والتراث.

تلا ذلك تقديم عدة فقرات غناء فردي وجماعي منها أغان تراثية (يا أم عيون وساع غزلانية) و(حوران يلي عشعش فيك الروح) كما قدم عدد من الأطفال عروضاً راقصة على أنغام أغاني (حلوة يا بلدي) و(طير وعلي يا حمام) و(أعطونا الطفولة) و(صف العسكر) و(منصورين بعون الله) و(راجعين نعمرها).

واختتمت فرقة سنابل حوران الاحتفالية بعرضين من تراث حوران الأول (يا ظريف الطول) والثاني (يا أم الحصايد) وعدة أغان وطنية.

الفنان أنيس رعدية مخرج الاحتفالية أوضح أن الاعداد للاحتفال بيوم الطفل العربي تطلب وقتاً وجهداً ليقدم الفرح للجميع وليؤكد أن أطفالنا قادرون على الإبداع والتميز عندما تتاح لهم الفرصة المناسبة منوهاً بكل من ساهم بنجاح الاحتفالية.

وأعرب عدد من الأطفال المشاركين في الاحتفالية عن فرحتهم بتفاعل الجمهور معهم وبالابتسامة التي تركوها على الحاضرين.