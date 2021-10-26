شاب يكتب معظم الأجناس الأدبية

دمشق-سانا

الأديب الشاب سامر منصور يكتب معظم الأجناس الأدبية وأهمها المسرح والقصة بأسلوب يتضمن الأسس والمقومات ويقتصر على المواضيع الإنسانية والوطنية.

وأشار منصور لنشرة سانا الشبابية إلى أنه بدأ الكتابة في سن مبكرة وبعد الثامنة عشرة من عمره شغل العديد من الزوايا الصحفية وأهمها في مجلة صوت فلسطين وموقع عيون دمشق مبيناً أن الكتابة عنده تعتمد على المعرفة والمطالعة لذلك نشر في أهم الدوريات الثقافية واتحاد كتاب العرب ومجلة المعرفة والأسبوع الأدبي والصحف الرسمية.

وتأثر منصور بما يتعرض له الوطن من مؤامرات سببها الإرهاب والاحتلال الصهيوني فاهتم بالأدباء المقاومين وأجرى معهم العديد من المقابلات مؤكداً أنه بدأ كتاباته في المسرح وأصدر كتاباً في ذلك عن اتحاد الكتاب العرب وقدم بعض المسرحيات الصغيرة.

وعن كتابته للقصة بين منصور أن القصة من المفترض ألا تكون مباشرة فاستخدام الدلالة فيها يدل على قوتها شرط أن نلتزم بأسس الكتابة القصصية.

والشاب منصور لم يتجاوز عمره الـ 30 عاماً تخرج في كلية الحقوق وله زوايا بعدة صحف ومواقع إلكترونية ويشغل مدير المكتب الثقافي بموقع عيون دمشق.

ربى شدود