واشنطن بوست تكشف عن خلافات بين مساعدي بايدن حول سياسة الولايات المتحدة إزاء الصين

واشنطن-سانا

كشفت صحيفة واشنطن بوست عن وجود توترات بين مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن سياسته ازاء الصين.

وأوضحت الصحيفة أن التوترات جاءت قبل ايام قليلة من قمة المناخ العالمية في غلاسكو والتي ستحدد فيها الولايات المتحدة ودول العالم التزامات للحد من الانبعاثات الكربونية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المبعوث الأمريكي بشأن المناخ جون كيري أبلغ بايدن في الصيف الماضي أنه لن يحقق هدفه في معالجة التغير المناخي وهو أولوية أساسية لإدارته ما لم تتحسن العلاقات الأمريكية الصينية.

ولفتت الصحيفة إلى أن كيري أجرى محادثات في دول كثيرة حول التزامات خفض انبعاثات الكربون لكن محادثاته مع الجانب الصيني كانت متأخرة وسط توتر العلاقات بين بكين وواشنطن.

وتنتهج الولايات المتحدة عموما سياسة عدائية ضد الصين لكن العلاقات بينهما شهدت توترات شديدة بعد أن افتعل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حرباً تجارية وفرض رسوماً على واردات وبضائع صينية واستكمل بايدن السياسات الاستفزازية ضد بكين.