صحة حمص تتوسع بمراكز العزل الطبي وتدعو المواطنين لتلقي لقاح كورونا

حمص-سانا

اتخذت مديرية صحة حمص إجراءات جديدة لاستيعاب ازدياد عدد الإصابات بفيروس كورونا في المحافظة.

وأوضح الدكتور محمد الكوسا رئيس دائرة الجاهزية ومنظومة الإسعاف والطوارئ في مديرية الصحة أن ارتفاع عدد الإصابات استدعى الدخول بالخطة “ب” والتوسع بمراكز العزل في مشفى الوليد بحي الوعر ومشفيي الباسل في حيي الزهراء وكرم اللوز كما جهزت منظومة الإسعاف السريع طاقمها المؤلف من 20 سيارة على امتداد المحافظة لنقل المصابين بين المشافي ومن المنازل على مدار الساعة.

وبين الكوسا أن نسبة إشغال أسرة العناية المشددة بمرضى كورونا تجاوزت 90 بالمئة ما يتطلب من الجميع التشدد بارتداء الكمامة وتحقيق التباعد المكاني والتعقيم المستمر والتزام المنزل في حال الشعور بأعراض انفلونزا داعيا إلى تكثيف المحاضرات التثقيفية التوعوية في المشافي والمدارس والجامعات ونشر التوعية الصحية عبر وسائل التواصل الاجتماعي واللقاء المباشر مع المرضى ومحذرا المواطنين من الاستهتار وعدم الاكتراث بإجراءات الحماية.

بدورها الدكتورة غدير صليبي مسؤولة الأمراض البيئية والمزمنة في مديرية الصحة أشارت إلى أنه تمت زيادة عدد الأسرة والمنافس وأسطوانات الأوكسجين لتغطية حاجة المشافي وسيتم تخصيص فرق جوالة لتزويد العاملين ضمن مؤسسات القطاع العام باللقاح.

ولفتت إلى وجود 16 مركزا صحيا بالمحافظة للحصول على لقاح كورونا مؤكدة أنه يتم تزويد المواطنين الراغبين باللقاح فور مراجعتهم المركز مع تجاوز شرط التسجيل عبر المنصة وانتظار رسالة تحديد الموعد والمكان داعية إلى أخذ اللقاح لكونه يوفر الحماية وضرورة الالتزام بالتباعد المكاني وارتداء الكمامات.

وسجلت حمص أمس 26 إصابة بفيروس كورونا.

رشا المحرز