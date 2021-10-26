صيانة مركزي تحويل وأعطال فردية للشبكات المنخفضة بالحسكة

الحسكة-سانا

أنجزت الشركة العامة لكهرباء الحسكة اليوم الصيانة اللازمة لمركز تحويل كهربائي في مدينة الحسكة وباشرت بصيانة مركز آخر في مدينة القامشلي.

وبين مدير الشركة المهندس أنور عكلة لمراسل سانا أن ورشات الصيانة في الشركة أنهت صيانة مركز تحويل “الطاحونة” في حي غويران بمدينة الحسكة وذلك بعد تضرر بعض تجهيزاته جراء حرق القمامة بالقرب منه وتمت إعادة المركز إلى الخدمة.

ولفت عكلة إلى أن قسم الكهرباء في القامشلي يقوم حاليا بإجراء صيانة لخلايا الـ 20/ ك.ف في محطة تحويل الكهرباء الشمالية اضافة إلى إصلاح العديد من الأعطال الفردية في الشبكات المنخفضة الواصلة إلى عقارات المواطنين في مختلف مدن وأحياء المحافظة.