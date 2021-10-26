منتخب اللاذقية لكرة القدم للصم يتطلع للمشاركات الخارجية بعد تألقه محليا

اللاذقية-سانا

يتطلع منتخب اللاذقية لكرة القدم للصم لإثبات جدارته على المستوى الخارجي بعد تفوقه في البطولات المحلية حيث توج مؤخرا ببطولة كأس الجمهورية للمرة الثانية على التوالي.

وفي تصريح لمراسل سانا الرياضي قال مدرب المنتخب بلال سخطة إن لاعبي المنتخب يتمتعون بمستويات مهارية جيدة ولديهم طموح كبير بالمنافسة في البطولات الخارجية وإحراز النتائج الملفتة مضيفا أن إحراز كاس الجمهورية للمرة الثانية شكل لهم حافزا كبيرا لمتابعة تدريباتهم استعدادا للمشاركة في البطولات الخارجية القادمة حيث يتم التنسيق مع اتحاد كرة القدم لبحث المشاركات الخارجية وتثبيتها.

وأشار سخطة إلى الجهود الكبيرة التي بذلها لاعبو المنتخب هذا العام والتي أثمرت بتتويجهم بلقب بطولة كاس الجمهورية حيث خضع اللاعبون إلى برامج تدريبية بمشاركة 30 لاعبا بالرغم من عدم توفر الصالات المغلقة بسبب أعمال الصيانة.

وكان اتحاد الرياضات الخاصة اقام بطولة كأس الجمهورية لكرة القدم لفئة الصم مؤخرا بمشاركة ستة فرق هي دمشق ودرعا وحلب واللاذقية والقنيطرة والسويداء وتوج منتخب اللاذقية بلقب البطولة بعد فوزه على منتخب حلب بالنهائي بنتيجة 2/1 وجاء منتخب دمشق ثالثا بفوزه على منتخب السويداء بركلات الترجيح بعد أن تعادل الفريقان 5/5 وحل منتخب درعا خامسا بفوزه على منتخب القنيطرة 8/1/.

نبيل علي