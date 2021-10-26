تدريبات عسكرية لأسطول البحر الأسود الروسي

موسكو-سانا

أعلن أسطول البحر الأسود الروسي أن طواقم السفينة الحربية الصغيرة المضادة للغواصات “سوزداتليتس” وسفينة الصواريخ “ساموم” أجرت تدريبات على إطلاق نيران المدفعية والصواريخ.

ونقلت وكالة تاس عن الأسطول قوله في بيان إن “المناورات والتدريبات التي جرت في البحر الأسود تضمنت إطلاق نيران المدفعية والصواريخ ضد أهداف جوية وبحرية إضافة إلى التدرب على القضاء على الغام بحرية عائمة بواسطة مدفعية اتوماتيكية لاطلاق سريع للنيران”.

كما شملت التدريبات المناورات القتالية وأخرى لتوفير الاتصالات والدفاعات الجوية والمضادة للغواصات لمجموعة من السفن الحربية أثناء العبور في البحر.