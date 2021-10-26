هل للملفوف المخلل فوائد ؟

موسكو-سانا

أكد أخصائي تغذية روسي أن الملفوف المخلل أكثر فائدة للصحة من الملفوف الطازج خاصة على عمل الأمعاء.

وقال الدكتور أندريه زولوتاريوف لراديو سبوتنيك إن الملفوف مادة غذائية غنية بالفيتامينات بما فيها فيتامين С، الذي يصبح أكثر نشاطا في الملفوف المخمّر.

وأضاف يحتوي الملفوف المخمر على نسبة عالية من الألياف الغذائية، التي تعتبر مفيدة ومغذية لميكروبيوم الأمعاء، حيث تعتمد منظومة المناعة إلى حد كبير على عمل الأمعاء.

ونصح بضرورة غسل الملفوف المخمر قبل تناوله، لتقليل ملوحته وإزالة الخل قدر الإمكان، كما يصبح الملفوف أكثر فائدة عند إضافة الجزر إليه عند تخميره، مشيرا إلى أن الملفوف المخمر ليس مفيدا للجميع، حيث على من يعاني من التهاب المعدة والقرحة وأمراض الجهاز الهضمي الأخرى تناوله بحذر.