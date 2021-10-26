شركة كورية تبتكر اختبارا ذكيا لكشف كورونا

سيئول-سانا

أعلنت شركة سيلتريون للأدوية الكورية الجنوبية أن مجموعات الاختبار الذاتي الذكي لفيروس كورونا الخاصة بها والتي تتيح لأي شخص الكشف عن إصابته بالفيروس في المنزل حصلت على موافقة لاستخدامها من إدارة الغذاء والدواء الامريكية .

ونقلت وكالة يونهاب عن الشركة قولها إن المجموعات تستخدم جسما مضادا يرتبط على وجه التحديد بفيروس كورونا ويكتشف العدوى في غضون 15 دقيقة وهو الأنسب لتحديد العدوى الحادة أو المبكرة للفيروس.

وحصلت مجموعات الاختبار الذاتي لسيلتريون أيضا على الموافقة الطارئة لاستخدامها من قبل دول أخرى بما فيها كوريا الجنوبية كما أنها تستخدم في العديد من الدول الأوروبية.