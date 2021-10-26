الاحتلال التركي ومرتزقته يكثفون اعتداءاتهم على محيط تل تمر بريف الحسكة

الحسكة-سانا

جددت قوات الاحتلال التركي ومرتزقتها الإرهابيون اعتداءاتها وبشكل مكثف على القرى والبلدات الآمنة الواقعة في محيط تل تمر بريف الحسكة الشمالي الغربي حيث استهدفت صباح اليوم بعدد من قذائف المدفعية 4 قرى ما أدى إلى دمار عدد من المنازل.

وذكرت مصادر محلية لمراسل سانا أن “قوات الاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين كثفوا صباح اليوم اعتداءاتهم بقذائف المدفعية على منازل المدنيين في قرى تل شنان وتل كيفجي وتل جمعة بالإضافة إلى قرية الدردارة ما أدى إلى وقوع أضرار مادية كبيرة في المنازل ودمار بعضها بشكل كامل وسط نزوح ما تبقى من الأهالي في المنطقة”.

وكثفت قوات الاحتلال التركي ومرتزقته خلال الأسبوعين الماضيين من إطلاق القذائف والصواريخ على القرى في محيط تل تمر ورأس العين حيث اعتدت السبت الفائت على قرى الدردارة وحمرا وتل شنان في محيط تل تمر بريف الحسكة ما تسبب بوقوع أضرار مادية في المنازل والممتلكات.