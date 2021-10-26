نقص المواد الخام يهدد صادرات ألمانيا

برلين-سانا

أعلن معهد أيفو الاقتصادي في ألمانيا اليوم تراجع التوقعات بشأن صادرات البلاد في تشرين الأول الجاري لأدنى مستوى منذ شباط الماضي جراء تأثر قطاع الصناعة بمشكلات في إمدادات المواد الخام.

ونقلت رويترز عن المعهد قوله إن “توقعات التصدير انخفضت إلى 13 نقطة في تشرين الأول 20.5 نقطة في الشهر السابق وتشمل الصناعات الأكثر تضرراً المعدات الكهربائية والكيميائيات وتصنيع السيارات”.

وأضاف أنه “من المتوقع على الجانب الآخر أن تستقر الصادرات في مجالي الأغذية والأثاث دون تغيير”.

وكان معهد ايفو كشف أمس أن مؤشره لمناخ الأعمال في ألمانيا تراجع إلى97.7من 98.9 المعدلة بالزيادة في أيلول الماضي في أدنى قراءة للمؤشر منذ نيسان الماضي.