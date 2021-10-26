SCS-NET

نقص المواد الخام يهدد صادرات ألمانيا

2021-10-26

برلين-سانا

أعلن معهد أيفو الاقتصادي في ألمانيا اليوم تراجع التوقعات بشأن صادرات البلاد في تشرين الأول الجاري لأدنى مستوى منذ شباط  الماضي جراء تأثر قطاع الصناعة بمشكلات في إمدادات المواد الخام.

ونقلت رويترز عن المعهد قوله إن “توقعات التصدير انخفضت إلى 13 نقطة في تشرين الأول 20.5 نقطة في الشهر السابق وتشمل الصناعات الأكثر تضرراً المعدات الكهربائية والكيميائيات وتصنيع السيارات”.

وأضاف أنه “من المتوقع على الجانب الآخر أن تستقر الصادرات في مجالي الأغذية والأثاث دون تغيير”.

وكان معهد ايفو كشف أمس أن مؤشره لمناخ الأعمال في ألمانيا تراجع إلى97.7من 98.9 المعدلة بالزيادة في أيلول الماضي في أدنى قراءة للمؤشر منذ نيسان الماضي.

انظر ايضاً

ألمانيا تسجل 15145 إصابة بكورونا والصين 50

برلين وبكين-سانا سجلت ألمانيا 15145 إصابة و86 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved