120 شركة بمهرجان (صنع في سورية) بمدينة النبك

ريف دمشق-سانا

بمشاركة أكثر من 120 شركة صناعية انطلقت اليوم الدورة الـ 127 من مهرجان التسوق الشهري “صنع في سورية” الذي تنظمه غرفة صناعة دمشق وريفها بالتعاون مع غرفة تجارة ريف دمشق في مدينة النبك.

وتعرض الشركات المشاركة في المهرجان الذي يقام بصالة نادي النبك الرياضي حتى الأول من تشرين الثاني القادم مختلف السلع والمنتجات الغذائية والملابس والمنظفات.

ويقدم المهرجان قسائم شراء مجانية لأسر الشهداء وجوائز قيمة إضافة إلى ميداليات ذهبية مقدمة من غرفة صناعة دمشق وريفها والشركات المشاركة.

رئيس اللجنة المنظمة طلال قلعه جي بين في تصريح لـ سانا أن المهرجان حقق بكل دوراته نجاحاً كبيراً بدليل وصوله إلى الدورة الـ 127 ويهدف إلى توفير السلع بأسعار مخفضة وحسومات تتروح بين 20 و30 بالمئة مشيراً إلى أن المهرجان مخدم بالباصات بالنسبة للأهالي إضافة إلى نقل موظفي الشركات والصناعيين من دمشق إلى النبك والعودة بهدف التخفيف عنهم مشقة النقل والمواصلات والإقامة.

من جهته رئيس لجنة المعارض في غرفة تجارة ريف دمشق لؤي صاري أوضح أن المهرجان يقدم فرصة للمواطنين في منطقة النبك والقلمون للحصول على ما يحتاجونه من سلع ومنتجات بأسعار مناسبة لافتاً إلى أن هناك خطة للقيام بعشر مهرجانات في الأرياف بهدف الوصول إلى أكبر شريحة من المواطنين بمختلف المناطق.

الدكتور وسام طالب رئيس المجلس المحلي في مدينة النبك أكد أن الغاية من المهرجان تقليص الحلقات بين المنتج والمستهلك لافتاً إلى أن الإقبال جيد منذ اللحظات الأولى.

بدوره المنتج يونس محمد أوضح أنه يشارك بالمهرجان منذ العام 2015 بمنتجات الأحذية الرجالية وبتخفيضات تصل إلى 25 بالمئة فيما أشار أحمد حلواني مدير مبيعات في شركة منظفات إلى أن الشركة شاركت بكل دورات المهرجان السابقة وتبيع منتجاتها من الشامبو ومساحيق الغسيل وغيرها بسعر تكلفة المعمل.

طارق السيد