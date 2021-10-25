لافروف: لا علاقات بين روسيا والناتو حالياً

موسكو-سانا

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه لا يمكن وصف العلاقات بين روسيا وحلف الناتو بأنها سيئة “لأنه لا توجد علاقات أصلاً بينهما في الوقت الراهن”.

ونقل موقع “روسيا اليوم” عن لافروف قوله عقب مباحثاته مع وزيرة الخارجية النرويجية أنيكين هويتفيلد في أوسلو اليوم: “الناتو ليس صديقاً لروسيا وأعضاؤه قرروا ألا يكونوا أصدقاء ووصفوا روسيا والصين بأنهما تهديد للحلف”.

وأوضح لافروف أن الخلافات بين بلاده وحلف الناتو “إيديولوجية” منتقداً اتهامات الحلف لموسكو ومخططاته “لردع روسيا” والتحضير للهجمات عليها مستشهداً في هذا الإطار بالتصريحات العدائية الأخيرة لوزيرة الدفاع الألمانية ضد بلاده.

واستدعت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم الملحق العسكري الألماني وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات وزيرة الدفاع الألمانية حول ما وصف بـ “الردع النووي” ضد روسيا.