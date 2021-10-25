قتيلان جراء الإعصار ميديكان في جنوب إيطاليا

روما-سانا

لقي شخصان مصرعهما من جراء الإعصار (ميديكان) الذي اجتاح جنوب إيطاليا ورافقته أمطار غزيرة تسببت بانهيارات أرضية.

ونقلت وسائل إعلام إيطالية عن السلطات المحلية قولها إن شخصاً لقي مصرعه كما فقد رجل يبلغ من العمر 67 عاماً مع زوجته البالغة من العمر 54 عاماً بعد أن جرفت مياه الفيضانات سيارتهما في إقليم كاتانيا شرق صقلية وتم العثور على جثة الرجل بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن زوجته.

وذكر موقع الأرصاد الجوية الإيطالي أن أجزاء من صقلية وكالابريا المجاورة تعرضت لإعصار متوسطي نادر يعرف باسم (ميديكان) مصحوباً برياح بلغت سرعتها 120 كيلومتراً في الساعة.

وقالت رابطة المزارعين في صقلية في بيان إن منسوب مياه الأمطار التي سقطت بالقرب من كاتانيا في غضون ساعات يفوق نصف كمية الأمطار التي تسقط سنويا على الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط.

وأصدرت هيئة الإغاثة من الطوارئ تحذيراً على أعلى مستوى للجزء الشمالي من صقلية وجنوب كالابريا وأغلقت المدارس في مدن عدة وتم تحويل مسار عشرات الرحلات الجوية من المنطقة وأوقفت خدمات النقل بالعبارات بين الجزر الجنوبية.