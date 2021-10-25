178 خرقا جديداً لقوى العدوان السعودي بالحديدة اليمنية

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي 178 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله اليوم “إن من بين الخروق 5 غارات لطيران تجسسي على كمران والصليف والتحيتا واستحداث تحصينات قتالية في الجاح والجبلية”.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت تحليق 18 طائرة تجسسية في أجواء كيلو 16 والفازة والجبلية والجاح والتحيتا و26 خرقا بقصف مدفعي وبالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.