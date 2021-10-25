عرنة اليوم

الإثنين / 25 / 10 / 2021
English
Français
Türkçe
Español
Pусский
עברית
فارسی
S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
الرئيسية
سورية والعالم
طلبتنا وجاليتنا في إسبانيا يستنكرون التفجير الإرهابي بدمشق
2021-10-25
إرهابيو (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب يواصلون اعتداءاتهم
2021-10-25
لحود يدين التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة في دمشق
2021-10-24
نحات سوري يستحضر حادثة تفاحة نيوتن في ملتقى فني روسي
2021-10-24
الصين تدين بشدة التفجير الإرهابي في دمشق
2021-10-24
سبعة اعتداءات لإرهابيي (النصرة) من منطقة خفض التصعيد بإدلب
2021-10-24
ذبيان: التفجير الإرهابي في دمشق يعكس إفلاس الإرهاب ومشغليه
2021-10-23
محليات
صحافة الحلول في ورشة عمل تخصصية لوزارة الإعلام والجامعة الافتراضية
2021-10-25
633 ضبط استجرار غير مشروع للشبكة الكهربائية في حمص
2021-10-25
ضبط ورشة تغش في تصنيع السكاكر بالقزاز في ريف دمشق
2021-10-25
استثمار حديقة منزلية بزراعة الخضار والفواكه
2021-10-25
تأهيل قسم الإسعاف في المركز الطبي المحدث بالحسكة
2021-10-25
طبيبة نسائية: نحو 70 بالمئة من المصابات بسرطان الثدي ليس لديهن عوامل خطورة
2021-10-25
بالصور… موسم قطاف الزيتون في بلدة قمحانة بريف حماة الشمالي
2021-10-25
رياضة
إبراهيموفيتش يسجل رقماً قياسياً في الدوري الإيطالي
2021-10-25
الدوري الانكليزي… صلاح ينفرد بصدارة الهدافين
2021-10-25
اختتام بطولة ثلاثة ضرب ثلاثة المفتوحة بكرة السلة في اللاذقية
2021-10-25
فضيتان لسورية في البطولة العربية للسباحة
2021-10-25
ريال بيتيس يفوز على رايو فايكانو في الدوري الإسباني
2021-10-25
تعادل يوفنتوس وإنتر ميلان في الدوري الإيطالي
2021-10-24
التعادل السلبي يحسم مباراة روما ونابولي
2021-10-24
اقتصاد
ارتفاع أسعار الذهب
2021-10-25
الصناعات الكيميائية تربح 6.7 مليارات ليرة في 9 أشهر
2021-10-25
ارتفاع أسعار النفط
2021-10-25
الليرة التركية تلامس أدنى مستوياتها مقابل الدولار
2021-10-25
خبير تركي يتوقع انهيار الليرة التركية
2021-10-24
تحديد سعر اسطوانات الغاز المنزلي والصناعي المباعة خارج البطاقة الإلكترونية
2021-10-24
276 عملاً مبتكراً في معرض الباسل للإبداع والاختراع
2021-10-24
صور سانا
فيديو سانا
المحافظات
دمشق
ريف دمشق
حلب
اللاذقية
طرطوس
حمص
حماة
السويداء
القنيطرة
ادلب
الحسكة
الرقة
دير الزور
درعا
ثقافة وفنون
صحة
تقارير مصورة
المزيد
النشرات
صحافة
سياحة ومجتمع
علوم وتكنولوجيا
منوعات
تعليم وجامعات
عن سانا
تابعونا
SyrianArabNewsAgency
SyrianArabNewsAgency
SanaAjel
syrianarabnewsagency
Google+
syrianarabnewsagency
syrianarabnewsagency
الشريط الأخباري
ارتفاع مؤشرات خطورة الحرائق في غابات شمال غرب سورية
إتمام تسويات الريف… وافتتاح مركز في مدينة درعا لاستقبال من تبقى من الراغبين بتسوية أوضاعهم
إرهابيو (النصرة) في منطقة خفض التصعيد بإدلب يواصلون اعتداءاتهم
الجعفري: العلاقات السورية الروسية تزداد رسوخاً وقوةً
فضيتان لسورية في البطولة العربية للسباحة
عرنة اليوم
2021-10-25
تصوير: وسيم خيربك
عرنة اليوم
2021-10-25
Afraa
سابق
الكاظمي وميقاتي يبحثان تعزيز التعاون بين العراق ولبنان
التالي
صحافة الحلول في ورشة عمل تخصصية لوزارة الإعلام والجامعة الافتراضية
Powered by
sana
| Designed by
team to develop the software
themetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved