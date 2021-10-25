إبراهيموفيتش يسجل رقماً قياسياً في الدوري الإيطالي

روما-سانا

سجل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم نادي ميلان الإيطالي رقما قياسياً بعد المساهمة في فوز الروسونيري على بولونيا في بطولة الدوري الممتاز.

وخلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء السبت ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الكالتشيو على ملعب سان سيرو وانتهت بفوز ميلان بنتيجة 4-2 قدم إبراهيموفيتش تمريرة حاسمة إلي البرتغالي رافائيل لياو ليسجل الهدف الأول لفريقه فيما سجل أيضا الهدف الرابع في المباراة.

ووفق شبكة أوبتا الخاصة بالأرقام والإحصائيات فإن إبراهيموفيتش هو ثاني لاعب قدم تمريرة حاسمة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي بعمر 40 عاما منذ موسم 2004-2005 منذ فرانشيسكو توتي أسطورة روما ضد تورينو في عام 2017.