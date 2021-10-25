الكاظمي وميقاتي يبحثان تعزيز التعاون بين العراق ولبنان

بغداد-سانا

بحث رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي مع نظيره اللبناني نجيب ميقاتي سبل تعزيز التعاون بين العراق ولبنان وتنسيق المواقف الثنائية فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان اليوم أن الكاظمي أكد خلال المباحثات أهمية تعميق العلاقات العراقية اللبنانية بما يخدم الشعبين الشقيقين وأشار إلى أن العراق يتطلع إلى توثيق أواصر التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري فضلاً عن تعزيز التنسيق في المجال الأمني ومكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه.

بدوره أشاد ميقاتي بالمواقف العراقية المساندة للشعب اللبناني وكذلك بالخطوات التي نجح بها العراق إقليمياً في تعزيز سياسة التهدئة وتغليب لغة الحوار والتواصل البناء.