الدوري الانكليزي… صلاح ينفرد بصدارة الهدافين

لندن-سانا

تصدر نجم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح قائمة الهدافين خلال الموسم الحالي في الدوري الإنكليزي الممتاز بعد الهاتريك الذي سجله ضد مانشستر يونايتد.

ووفق شبكة سكاي سبورتس قاد صلاح الريدز للفوز أمس على مانشستر يونايتد 5 صفر في الجولة التاسعة من البريميرليغ على أرضية ملعب أولد ترافورد.

ووصل صلاح إلى 10 أهداف هذا الموسم في الدوري ليتصدر قائمة الهدافين ويأتي خلفه جيمي فاردي برصيد سبعة أهداف ثم ميشيل أنطونيو برصيد ستة أهداف.

ويأتي في المركز الرابع ساديو ماني برصيد ستة أهداف ومن ثم غوتا وبرونو فرنانديز ويلسون وسار وأوباميانغ وفرمينيو وسون وهي تشان وموباي وغرينوود خامسا برصيد أربعة أهداف لكل منهم.