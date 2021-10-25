تأهيل قسم الإسعاف في المركز الطبي المحدث بالحسكة

الحسكة-سانا

أنجز فرع الهلال الأحمر العربي السوري تأهيل قسم الإسعاف في المركز الطبي المحدث في مدينة الحسكة التابع لمديرية الصحة وذلك عبر تركيب عدد من التجهيزات الكهربائية والصحية والمكتبية.

وبين رئيس فرع المنظمة علي منصور في تصريح لمراسل سانا أن عملية التأهيل تأتي في إطار دعم القطاع الصحي بالمحافظة بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية التي يقدمها المركز الطبي المحدث للمواطنين المراجعين لافتاً إلى أن عملية التأهيل في قسم الإسعاف تضمنت تركيب قواطع ألمنيوم لعزل الأقسام وتأمين الخصوصية للمراجعين وتركيب نظام تهوية إضافة إلى تأمين التكييف وصيانة شبكة الكهرباء وتجهيز الإنارة وتقديم مغاسل متحركة وأثاث مكتبي وذلك بدعم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

من جهته أشار مدير الصحة الدكتور عيسى خلف إلى أهمية إجراء عملية التأهيل لقسم الإسعاف والتجهيزات التي تم تقديمها ودورها في تحسين جودة الخدمات الصحية التي يقدمها القسم لمئات المراجعين يوميا والتي تشمل مختلف الخدمات الإسعافية للمواطنين في مدينة الحسكة والريف المحيط بها.

يشار إلى أن عدد مراجعي قسم الإسعاف في المركز الطبي المحدث خلال الشهر الماضي بلغ 11990 مراجعاً استفادوا من الخدمات الطبية التي يقدمها.