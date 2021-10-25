الرئيس الصيني يدعو إلى تعاون أوثق لمواجهة التحديات العالمية

بكين-سانا

دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ العالم إلى تكثيف التعاون والعمل معا لمواجهة مختلف التحديات والقضايا التي تواجه البشرية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن شي قوله خلال اجتماع احتفالي بمناسبة الذكرى الـ50 لاستعادة جمهورية الصين الشعبية مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة.. إن المجتمع الدولي يواجه نزاعات إقليمية إضافة إلى قضايا عالمية مثل الإرهاب وتغير المناخ والأمن السيبراني والأمن البيولوجي مشيرا إلى أنه لا يمكن معالجة هذه القضايا بفعالية إلا بوجود حوكمة عالمية أكثر شمولا وآليات متعددة الأطراف أكثر فعالية وتعاون إقليمي أكثر نشاطا.

وأضاف الرئيس الصيني إن العقود الخمسة الماضية منذ أن استعادت جمهورية الصين الشعبية مقعدها الشرعي في الأمم المتحدة شهدت التنمية السلمية للصين والتزامها وتفانيها من أجل رفاهية البشرية كما أظهر الشعب الصيني روحا لا تعرف الكلل وتمسك بالاتجاه الصحيح لتنمية الصين في ظل الظروف المتغيرة وهو ما سطر فصلا ملحميا في تاريخ تنمية الصين والبشرية.

وأكد شي أن الشعب الصيني وقف في تضامن وتعاون مع الشعوب في جميع أنحاء العالم ودعم الإنصاف والعدل الدوليين وقدم إسهامات كبيرة للسلام والتنمية في العالم كما أيد سلطة الأمم المتحدة وقدسيتها ومارس التعددية موضحا أن تعاون الصين مع الأمم المتحدة قد تعمق بشكل مطرد.