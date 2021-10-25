وقفة احتجاجية في قرية كفر نايا بريف حلب الشمالي رفضاً للاحتلال التركي ومرتزقته الإرهابيين

حلب-سانا

شهدت قرية كفر نايا بريف حلب الشمالي وقفة احتجاجية رفضاً للاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية وتنديداً بجرائمهم الوحشية بحق المواطنين السوريين.

وكان أهالي منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي نظموا يوم الجمعة الماضي تجمعاً جماهيرياً كبيراً وسط البلدة رفضاً للاحتلال التركي وتنديداً باعتداءاته الوحشية على المناطق السكنية الآمنة.

وتستهدف قوات الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل متكرر مناطق وقرى في أرياف حلب والحسكة والرقة بالقذائف والصواريخ الأمر الذي يؤدي إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات بين الأهالي وأضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

يتبع…